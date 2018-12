OM : Après Limassol, un deuxième fiasco se profile pour Eyraud et McCourt

Dans : OM, Coupe de la Ligue, Coupe.

Du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille, on a bien compris que la réception de Limassol, jeudi au Vélodrome, pour un match sans aucun enjeu risquait de battre un triste record en matière d'affluence. Les ventes de tickets sont désastreuses, mais pouvait-il en être autrement après la calamiteux parcours de Rudi Garcia et de ses joueurs cette saison en Europa League. Et cela quelques mois seulement après avoir joué la finale de cette épreuve. Le Vélodrome sera donc probablement vide jeudi soir, et il se pourrait bien qu'il ne soit pas non plus beaucoup rempli pour la réception de Strasbourg le 19 décembre en Coupe de la Ligue.

Ce lundi, plusieurs associations de supporters ont en effet appelé au boycott de ce rendez-vous. Pointé du doigt par Jacques-Henri Eyraud, le Commando Ultra 1984 a demandé à ses adhérents de ne pas acheter des places pour cette rencontre pour laquelle les responsables de l'OM ont décidé de les sanctionner financièrement suite à différents débordements. Et le CU84 ne sera pas le seul groupe à refuser de venir pour ce match. En effet, les Fanatics seront également absents du Vélodrome, mais cette fois pour un autre motif. « Nous refusons de cautionner cette compétition sans histoire, instaurée par une ligue gangrénée qui ne cesse de mettre des bâtons dans les roues du club et de ses supporters depuis des années », précise cette association. Et d'autres supporters semblent également tentés de boycotter ce match des 8es de finale de la Coupe de la Ligue. La fin de l'année risque d'être morose...