OM ‍: Antoine Griezmann à Marseille ‍? Il en rêve

Par Alexis Rose

Sur les traces de Paul Pogba depuis quelques semaines déjà, l’Olympique de Marseille ferait mieux de jeter son dévolu sur Antoine Griezmann, d’après les dires d’un ancien de la maison phocéenne.

À l’approche du mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes le 1er janvier prochain, les clubs de Ligue 1 commencent à s'activer avec l’objectif de trouver les perles rares pour renforcer leurs effectifs en vue de la deuxième partie de saison. Du côté de l’OM, et malgré l’absence de Coupe d’Europe, l’ambition sera toujours aussi élevée. Pour polir encore un peu plus le groupe de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et son bras-droit Mehdi Benatia pensent à faire venir plusieurs joueurs dans toutes les lignes. Après avoir recruté Rabiot, Greenwood ou bien Hojbjerg durant l’été dernier, Marseille ne serait pas contre l’idée de frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts. Si le nom de Paul Pogba circule toujours du côté du Vélodrome, Jean-Charles De Bono glisse plutôt le profil… d’Antoine Griezmann aux dirigeants marseillais.

Griezmann « serait vraiment un énorme plus dans l’effectif »

« Quitte à prendre un gros joueur, il faut prendre un défenseur central. Pogba c’est bien, je comprends que c’est une opportunité de marché, et plus il y a de talents mieux c’est, mais. Si Pogba vient tu risques de déséquilibrer ton équipe en enlevant Rongier. Ce serait un tort de déséquilibrer ton équipe pour faire entrer un joueur. Et si vraiment l’OM a les moyens de faire venir un joueur de ce standing-là alors c’est plutôt Griezmann que je ferai venir. Lui en plus il est capable de jouer à plusieurs postes et ce serait vraiment un énorme plus dans l’effectif. Et en plus il aime l’OM, il l’a toujours revendiqué », a lancé l’ancien joueur de l’OM sur le site Football Club de Marseille.

Cette proposition va faire rêver les supporters de Marseille, qui savent que Grizi est en train de réaliser une énorme saison sous le maillot de l’Atletico de Madrid. Mais pas sûr que le nouveau retraité des Bleus débarque au Vélodrome en pleine saison, alors que son club joue le titre en Liga devant le Real Madrid et le Barça. Et même à l’avenir, l’OM aura du mal à avoir sa chance dans ce dossier, sachant qu’à la fin de son contrat chez les Colchoneros en 2026, Griezmann a de grandes chances de partir en MLS pour jouer dans un pays qu’il aime tant, les États-Unis.