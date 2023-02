OM : Annecy ou PSG, le Vélodrome fait le plein

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va vivre des prochains jours animés. En effet, le club phocéen va recevoir le PSG en Ligue 1 mais aussi Annecy en Coupe de France.

Les supporters de l'OM veulent rêver en cette fin de saison. Il y a de quoi. En effet, les Phocéens sont encore en course en Ligue 1 et en Coupe de France. Et les hommes d'Igor Tudor seront vite fixés. En effet, l'OM recevra dimanche prochain le PSG puis devra en faire de même avec Annecy. Deux matchs au Stade Vélodrome qui risquent d'être particulièrement bouillants. Car si la Ligue 1 est un objectif, c'est aussi le cas de la Coupe de France, que l'OM n'a plus remportée depuis 1989. Les Marseillais auront une belle opportunité de se qualifier dans le dernier carré avec la réception d'Annecy, qui évolue en Ligue 2. Malgré tout, le Vélodrome donnera de la voix.

Les fans répondront présents !

🔹Plus de 35 000 billets ont été écoulés pour le 1/4 de finale de CDF OM - Annecy.



Il reste plus d'une semaine aux supporters pour se procurer une place. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/4JbUEmOOI4 — Infos OM (@InfosOM_) February 20, 2023

D'après les informations de La Provence, les fans de l'OM ont prévu de se déplacer en masse dans leur enceinte. Plus de 35 000 billets ont été vendus pour cette rencontre des quarts de finale de la Coupe de France. Et il reste encore du temps aux Phocéens pour acheter leur place et venir garnir les sièges restants. Alors que l'OM va rentrer dans le vif du sujet, ses fans seront donc de la partie pour pousser, eux qui rêvent de revoir leur équipe au sommet du football français. Avant de se projeter sur la Coupe, les Phocéens vont devoir redoubler d'efforts pour faire tomber le PSG. Cela a déjà été chose faite cette saison il y a quelques jours. Et on ne peut pas dire que depuis, les champions de France aient véritablement changé leur visage. En tout cas, ce Classique qui se profile en Ligue 1 ne manquera pas d'enjeux.