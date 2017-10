OM : Anigo dénonce un emploi fictif à l’OM

Dans : OM, Ligue 1.

Désormais ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille, José Anigo en a gros sur la patate. Depuis la Grèce, où il est entraineur à Levadiakos, l’ancien directeur sportif et entraineur du club phocéen envoie quelques missiles. Il est notamment revenu sur les attaques qu’il a subies et les doutes au sujet de son véritable travail effectué, alors qu’il continuait à être payé par l’OM pour des missions à l’étranger parfois vagues. Pour rebondir sur le sujet, José Anigo a pris l’exemple de Basile Boli, récemment nommé ambassadeur du club olympien, et qui ne fait pas grand chose si ce n’est toucher un énorme salaire selon l’ancien minot.

« Si on considère que moi, j’avais un emploi fictif, Basile Boli il faut l’enfermer en prison de suite. Ambassadeur ? Mais ambassadeur de quoi ? C’est une blague ! On m’a expliqué qu’il gagnait 30 000 euros par mois, et tant mieux pour lui, mais son rôle est quand même complètement opaque ! J’attends le jour où quelqu’un de la justice viendra le voir pour lui demander ce qu’il fait, comme on l’a fait avec moi. Moi, j'ai dû expliquer à la justice ce que je faisais au Maroc », a balancé l’ancien dirigeant de l’OM dans les colonnes de So Foot. Un message qui touche directement l’une des légendes du club provençal, un peu trop bien payé pour ce qu’il fait aux yeux de José Anigo.