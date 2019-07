OM : André Silva à Marseille, Milan fixe les règles

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Sous contrat encore jusqu'en 2022 avec l'AC Milan, André Silva est revenu de son prêt d'une saison au FC Séville, mais l'avant-centre portugais du club italien pourrait bien ne pas faire de vieux os à Milan. En effet, le quotidien sportif transalpin Tuttosport affirme que les dirigeants milanais ne souhaitent pas conserver André Silva et que cela tombe bien, leurs homologues de l'Olympique de Marseille seraient venus se renseigner sur les conditions d'un éventuel prêt de l'attaquant de 23 ans. Et la réponse de l'AC Milan aurait été claire et nette.

En effet, les Milanais auraient fait savoir à l'OM que l'opération était clairement envisageable, mais sous deux formes qui risquent de faire réfléchir les décideurs marseillais. André Silva a bel et bien un bon de sortie de l'AC Milan mais uniquement sous forme d'un transfert pur et dur, ou d'un prêt d'une saison avec une option d'achat obligatoire. Et comme la valeur de l'avant-centre est estimée à 22ME, l'affaire n'est pas si simple que cela à mener à son terme compte tenu de l'état actuel des finances phocéennes. Mais en ouvrant la porte à des discussions autour du cas André Silva, l'AC Milan laisse la place à une contre-proposition de Marseille.