OM ‍: André Ayew énerve les supporters

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

André Ayew a récemment rejoint les rangs du Havre en Ligue 1. Un retour en France pour un joueur qui aurait aimé faire toute sa carrière du côté de l'OM, ce qu'il affirme neuf ans après son départ.

L'OM a connu des joueurs marquants ces dernières années. Parmi eux, on peut citer André Ayew. De 2007 à 2015, I'ailier aura joué 209 matchs pour 60 buts marqués. S'il voulait rester encore de nombreuses années sur la Canebière, il a fini par partir pour rejoindre Swansea. Ayew a donc continué sa carrière en Premier League avant de connaître des expériences en Turquie et au Qatar. Revenu en Ligue 1 au Havre il y a quelques semaines, le joueur de 34 ans a déjà fait quelques prouesses. Mais il n'oubliera pas l'OM de sitôt.

L'autre version de l'histoire

Lors d'un entretien accordé à Paris Normandie, André Ayew est en effet revenu sur son aventure à l'OM et confié quelques regrets. Il aurait notamment aimé faire comme Francesco Totti à l'AS Rome et passer toute sa carrière avec les Phocéens. « J’ai toujours pris mes décisions avec mon cœur. La seule qui ait été difficile, ce fut de quitter l’OM. Parce que ce n’était pas voulu. Le club avait des problèmes financiers et on a été beaucoup à devoir partir. J’ai eu du mal à l’accepter. Parce qu’à l’OM, j’aurais pu faire une Totti », a indiqué le joueur normand, qui a sans doute déjà coché la date du 18 mai prochain dans son calendrier. Ce soir-là, Le Havre recevra l'Olympique de Marseille et espère avoir aussi assuré son maintien avant ce choc. André Ayew aura en tout cas une très belle occasion de se montrer face au club de son coeur, qu'il n'oubliera jamais.

Des belles paroles qui ont fait tiquer les supporters marseillais, qui voient le joueur ghanéen réécrire un peu l'histoire à sa guise, sachant qu'il est parti libre à Swansea, sans rapporter le moindre centime à l'OM. S'il avait du faire un effort financier, sa prolongation de contrat n'était pas impensable mais à l'époque, mais sa décision de tenter l'aventure en Premier League a pris le dessus. De quoi provoquer des retours acides de la part des fans marseillais qui estiment qu'André Ayew en fait un peu de trop et n'a pas été si poussé dehors que cela en 2015.