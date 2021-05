OM : Anas Nanah, la surprise marocaine du mercato ?

Dans : OM.

Le mercato estival promet d’être mouvementé à l’OM, qui va devoir recruter à quasiment tous les postes pour compenser la vague de départs.

Entre les joueurs en fin de contrat (Germain, Pelé, Khaoui, Nagatomo, Amavi, Thauvin) et les joueurs prêtés qui ne seront pas conservés (Ntcham, Cuisance), c’est plus d’une dizaine de joueurs qui vont quitter l’Olympique de Marseille au mercato estival. Autant dire que Pablo Longoria a du pain sur la planche pour bâtir un effectif compatible avec les méthodes de Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin de l’OM aime travailler avec de jeunes joueurs à fort potentiel, qu’il peut façonner à sa façon afin de les faire entrer dans son moule si particulier. Dans cette optique de se renforcer à moindre coût avec des jeunes pépites, Marseille a les yeux rivés vers l’Académie Mohammed VI au Maroc et s’intéresse au latéral gauche Anas Nanah, selon Foot Mercato.

Du haut de ses 18 ans, le défenseur marocain est déjà passé par l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière. Ces tests avaient été concluants et André Villas-Boas souhaitait le conserver en Provence. Mais Nanah n’était pas majeur et n’avait pas pu être gardé par le club phocéen. « Le technicien portugais, lorsqu’il était encore entraîneur de l’OM, avait demandé à sa direction de garder le joueur pour l’intégrer au groupe professionnel au moment où Jordan Amavi était encore blessé. Malgré le départ de l'ancien entraîneur de Tottenham, le club phocéen compte revenir à la charge cet été et a la priorité sur le joueur » explique le média, pour qui l’Olympique de Marseille tient une belle piste à moindre coût pour apporter une solution à Jorge Sampaoli dans le couloir gauche de la défense. Dans ce secteur de jeu, Yuto Nagatomo (fin de contrat) ne sera pas conservé. Le doute est en revanche total concernant Jordan Amavi, également libre au mois de juin et blessé depuis près de six mois.