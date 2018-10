OM : Ambre Godillon n'enterre pas l'OM, bien au contraire

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, l’OM s’est incliné face au PSG, sans pour autant démériter. La preuve, il a fallu attendre l’heure de jeu et l’entrée de Kylian Mbappé pour que le champion de France fasse la différence. Suffisant pour dire que la défaite de Marseille est encourageante pour la troupe de Rudi Garcia ? Presque selon Ambre Godillon, pour qui les motifs de satisfaction sont nombreux après ce Classique remporté par le Paris Saint-Germain.

« Les supporters de l’OM ne peuvent pas se contenter d’une défaite 0-2 contre le PSG. Après, si on regarde le match factuellement, il y a des motifs d’espoir. L’état d’esprit a été retrouvé sur ce match. La question c’est de savoir si c’est juste contre Paris, ou s’ils vont être capables de capitaliser un peu sur ce match pour faire le plein de confiance. Et puis au rayon des satisfactions il faut le dire, on a vu de grandes individualités comme Bouna Sarr ou Luiz Gustavo par exemple » a expliqué la chroniqueuse de Yahoo Sport, convaincu que Rudi Garcia peut utiliser ce match pour faire progresser son équipe. Eléments de réponse dès dimanche prochain contre Montpellier…