OM ‍: Amavi trouve preneur, il file à Brest

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

En cette fin de mercato estival, l'OM dégraisse son effectif. Après Mattéo Guendouzi, qui va prendre la direction de la Lazio, c'est désormais Jordan Amavi qui a trouvé preneur. Le latéral gauche va en effet s'engager avec le Stade Brestois dans le cadre d'un prêt sec.

🛑 Jordan Amavi va bien s’engager du côté de Brest en prêt simple comme mentionné par @flogermain. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/Po6uxeqDoE — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 28, 2023

En fin de contrat en juin 2025, l'ancien de Nice n'est plus dans les plans marseillais. L'OM a du mal à le vendre et a donc cédé sur un nouveau prêt sec. En Bretagne, Amavi sera en concurrence avec Bradley Locko. C'est le troisième prêt pour Amavi en trois saisons, après Nice et Getafe. Deux expériences peu convaincantes pour le joueur de 29 ans.