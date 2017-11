OM : Amavi kiffe les deux « soldats » qui font briller l’OM

Dans : OM, Ligue 1.

Longtemps critiqué, le mercato de l’Olympique de Marseille ne s’avère pas aussi mauvais que cela au fur et à mesure que les matchs passent. Recruté en doublure de Patrice Evra, Jordan Amavi s’avère par exemple être une excellente recrue. Sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs contre la Bulgarie et la Biélorussie, il s’est imposé comme un élément indispensable du onze de départ de Rudi Garcia. Au même titre que Luiz Gustavo, véritable patron de l’équipe olympienne.

« Quand il est arrivé, le seul mot qu'il disait c'était « les duels, les duels ». C'est un soldat, ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça au milieu de terrain » a confié le latéral gauche de l’OM au sujet de l’international brésilien. Autre joueur débarqué à l’OM cet été après un prêt non concluant en Italie, Lucas Ocampos est un titulaire en puissance. Il évolue par ailleurs juste devant Jordan Amavi sur le terrain et leur entente est un vrai plus pour cet OM qui monte en régime. « Avec Lucas, on se parle beaucoup. Je sais qu'il aime bien avoir le ballon, toucher la balle, donc il fait certains appels et ça me libère des espaces. Il fait aussi les efforts défensifs, ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça dans le couloir » a confié l’ancien latéral gauche d’Aston Villa, définitivement olympien puisque Marseille a levé l’option d’achat d’environ 10ME. Et aucun supporter ne s’en plaindra…