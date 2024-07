OM ‍: Alvaro Valles résiste à De Zerbi et refuse Marseille

Dans : OM.

A la recherche d’un gardien pour compenser le probable départ de Pau Lopez vers Côme, l’OM a jeté son dévolu sur Alvaro Valles. Mais le gardien espagnol de Las Palmas n’est pas chaud pour rejoindre Marseille.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille est en négociations avancées avec le club italien de Côme pour le prêt avec option d’achat obligatoire de Pau Lopez. Un accord est proche d’être trouvé et le départ du gardien espagnol est imminent et pourrait intervenir ce mercredi. Afin de compenser le départ de son titulaire dans les cages, l’OM explore plusieurs pistes. Ces dernières semaines, les noms de Guillaume Restes mais surtout de Brice Samba et d’Illan Meslier ont été évoqués. Des pistes qui ne sont pas prioritaires aux yeux du board marseillais, qui fait d’Alvaro Valles sa cible n°1.

En fin de contrat avec Las Palmas dans un an, le gardien espagnol de 26 ans sort d’une saison très aboutie avec le club espagnol à tel point qu’il fait partie des meilleurs gardiens de Liga selon les spécialistes. A un an de la fin de son contrat, il est accessible à prix réduit, ce qui n’a pas échappé à Pablo Longoria. A en croire le média local La Provincia, un accord a d’ailleurs été trouvé entre Las Palmas et l’OM pour un transfert d’Alvaro Valles estimé à 10 millions d’euros. Une proposition satisfaisante pour le club espagnol, qui ne s’attendait pas à récupérer un si beau chèque pour un joueur en fin de contrat en 2025.

Alvaro Valles a donné son accord au Betis

Las Palmas avait d’ailleurs refusé une offre bien inférieure de la part du Bétis Séville, qui proposait à peine 4 millions d’euros pour recruter Alvaro Valles. Les feux semblaient au vert pour l’OM, mais un énorme problème vient remettre en cause le deal puisque La Provincia nous apprend que de son côté, le gardien espagnol a donné son accord… au Bétis. Un coup dur pour l’OM, qui va maintenant devoir sortir les rames pour tenter de convaincre le gardien de 26 ans de rejoindre Marseille plutôt que le club de Séville. De son côté, le directeur sportif de Las Palmas, Luis Helguera, pousse pour un transfert de son gardien à Marseille. D’abord car il ne souhaite pas renforcer un concurrent direct en Liga et surtout car le club phocéen a offert plus du double que le Bétis pour le transfert de Vellas. Les discussions vont donc se poursuivre dans les prochains jours, mais à n’en pas douter, l’OM pourrait rapidement abandonner s’il voit qu’Alvaro Vellas met son véto de manière définitive à un départ vers la France.