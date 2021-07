OM : Almada en recrue n°10, Longoria a tout prévu

Dans : OM.

Déjà très actif au mercato, l’Olympique de Marseille espère encore boucler les signatures de Pol Lirola et de Thiago Almada.

Les négociations sont bien engagées avec la Fiorentina pour le transfert définitif de Pol Lirola, excellent lors de son prêt de six mois à Marseille la saison dernière. La Viola s’est montrée intraitable dans les négociations et devrait récupérer la somme initialement réclamée, à savoir près de 12 ME hors bonus pour le latéral espagnol de 24 ans. Une fois que ce transfert sera ficelé, il sera temps de vendre et ensuite de se consacrer à l’ultime priorité du mercato estival, Thiago Almada. Le joyau du Vélez Sarsfield est une priorité absolue de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria, qui considèrent l’international espoirs argentin comme l’un des plus grands talents d’Amérique du Sud.

Selon les informations recueillies par Nicolo Schira, les arrivées de Mattéo Guendouzi ou encore de Gerson à l’OM n’ont pas compromis la potentielle signature de Thiago Almada à Marseille. En effet, les dirigeants phocéens souhaitent recruter un concurrent à Dimitri Payet et le milieu offensif de 20 ans a été identifié comme le joueur idéal. Des négociations sont toujours menées avec le Vélez Sarsfield afin de trouver un accord, tandis que le journaliste italien affirme catégoriquement que Thiago Almada a d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente financier et contractuel avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille pour un bail jusqu’en juin 2026. Reste maintenant à voir si le club marseillais, qui aimerait sans doute vendre Kamara, Caleta-Car, Radonjic ou Benedetto pour dégager un peu d’argent, parviendra à boucler le transfert de Thiago Almada. Rien ne presse dans la mesure où le milieu offensif est pour le moment aux Jeux Olympiques de Tokyo avec l’Argentine. Quoi qu’il arrive, il ne sera donc pas disponible pour la reprise de la Ligue 1 avec Marseille, même en cas d’accord rapide avec son club de Vélez…