OM : Alexis Sanchez surclasse Messi et Neymar, il ose le dire

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé à Clermont samedi soir, Alexis Sanchez a conforté son statut de meilleur buteur de l’OM avec 9 buts en Ligue 1.

Également décisif en Ligue des Champions et en Coupe de France, Alexis Sanchez réalise une première saison éclatante à l’Olympique de Marseille. Homme de base d’Igor Tudor, l’international chilien fait l’unanimité au sein du club phocéen. Toujours au taquet pour faire les efforts défensifs, très juste techniquement et hyper précis dans la finition, l’ex-attaquant de Manchester United et du Barça est clairement un pari gagnant pour Pablo Longoria, qui est allé chercher Alexis Sanchez à l’Inter alors qu’il ne jouait quasiment plus. Une belle trouvaille, d’autant que le buteur de l’OM enchaîne les prestations de très haut niveau à 34 ans alors qu’en parallèle, des joueurs vieillissants au PSG tels que Neymar ou Messi semblent sur le déclin.

Alexis Sanchez, un modèle pour Messi et Neymar

Dans l’émission « Virage Marseille » sur BFM Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Fabien Laurenti, s’est amusé au jeu des comparaisons entre Alexis Sanchez et les attaquants du PSG. Et pour le consultant, il n’y a tout simplement pas débat entre « El Nino Maravilla » et le duo Neymar-Messi. « A l’heure actuelle, si je dois faire une équipe-type et si je regarde le rendement des attaquants du PSG, je prends Kylian Mbappé dans mon équipe car il porte Paris à lui tout seul. Mais Neymar et Messi je les laisse à la maison car je trouve que par rapport à leur niveau réel, ils ne font pas assez alors qu’un joueur comme Alexis Sanchez est précieux. Si aujourd’hui, on enlève Alexis Sanchez de l’OM, je ne suis pas certain que l’équipe ait le même rendement car il est efficace, il est très juste techniquement. Pour moi, Alexis Sanchez est l’un des attaquants stars de Ligue 1, ça c’est certain » a livré Fabien Laurenti, bluffé par les prestations incroyables d’Alexis Sanchez depuis le début de la saison en Ligue 1. Il faut dire que personne ne s’attendait à ce que le natif de Tocopilla ait ce niveau de jeu, après deux saisons passées à chauffer le banc de l’Inter Milan.