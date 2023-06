OM ‍: Alexis Sanchez prolonge, c’est quasi bouclé

Dans : OM.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, l’attaquant chilien Alexis Sanchez négocie une prolongation avec ses dirigeants. Les discussions semblent positives puisque son ancien coéquipier en sélection Mauricio Pinilla annonce un accord imminent.

Sans parler de la recherche du nouvel entraîneur, Alexis Sanchez est peut-être le dossier le plus important sur le bureau de Pablo Longoria. Depuis la fin de la saison, le président de l’Olympique de Marseille tente de prolonger son attaquant dont le contrat arrive à son terme cet été. « On veut le conserver car il nous a beaucoup apporté, expliquait le dirigeant au début du mois. Il a été un leader sur tous les plans. On discute avec son agent. Nous lui proposons un meilleur contrat que celui qu'il avait cette saison. »

Sanchez devrait prolonger à l'OM

L’Olympique de Marseille a beau lui présenter un salaire à la hausse, d’autres formations sont probablement en mesure de lui offrir une meilleure proposition. En effet, Alexis Sanchez ne manque pas de sollicitations. On a notamment évoqué un possible retour en Angleterre, voire un exil en Arabie Saoudite. Autant de menaces pour le club phocéen qui, sans entraîneur depuis la démission d’Igor Tudor, n’est pas dans les meilleures conditions pour convaincre son buteur. Et pourtant, d’après son ancien coéquipier au Chili Mauricio Pinilla, Alexis Sanchez fonce tout droit vers une prolongation de contrat.

« Chiliens et Chiliennes : l’avenir d’Alexis Sanchez n’est pas défini à 100%, mais à 90 %. Aujourd’hui, Alexis Sanchez renouvellerait son contrat avec l’Olympique de Marseille. Avec une amélioration salariale par rapport à la saison passée, a précisé le consultant d’ESPN Chile. A moins d’une proposition folle, venant d’une équipe de haut niveau, Alexis Sanchez sera toujours un joueur de l’OM la saison prochaine. » Annoncée imminente, la possible arrivée du coach Marcelo Gallardo a peut-être aidé la direction marseillaise sur ce dossier.