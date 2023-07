OM ‍: Alexis Sanchez prêt au grand chelem européen ‍?

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille le 30 juin 2023, Alexis Sanchez a tout le loisir de se trouver un nouveau club. Si les supporters marseillais espèrent encore un retour du Chilien, un dernier challenge de grande envergure pourrait le faire rapidement signer.

Comme l'a rappelé Pablo Longoria lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino, Alexis Sanchez a terminé son contrat le 30 juin et n'est donc plus un joueur de l'OM. En une seule saison sur la cité phocéenne, le Chilien est devenu le chouchou du Vélodrome. Auteur de 18 buts la saison passée dont 14 en Ligue 1, l'ancien attaquant d'Arsenal ou de l'Inter, pour ne citer que ces clubs, est désormais très courtisé notamment par l'Arabie saoudite. Si le pays du Moyen-Orient est la destination la plus probable pour l'international chilien (155 sélections), le joueur de bientôt 35 ans s'est prouvé à lui-même qu'il avait encore le niveau pour évoluer dans un club européen. Et, lors d'une interview avec ESPN, Mauricio Pinilla a évoqué l'avenir de son coéquipier en sélection, sans filtre.

Un coéquipier de Sanchez vend la mèche sur son avenir

« Il aspire à quelque chose de plus. Je sais de sources sûres qu’il envisage peut-être un saut significatif. Il aimerait certainement terminer ses dernières années en compétition au plus haut niveau, notamment en Ligue des Champions » a affirmé l'attaquant de 39 ans, ami de longue date d'Alexis Sanchez, avec qui il a remporté deux fois la Copa America. Le natif de Tocopilla pourrait donc se laisser tenter par un dernier challenge sportif sur le Vieux continent. L'idée de disputer la Ligue des Champions germe dans la tête de l'attaquant qui n'a jamais remporté la compétition reine malgré des passages dans des grosses équipes. Alexis Sanchez dispose d'une belle cote sur le marché des transferts et peut s'avérer être un choix intéressant surtout après sa belle saison à l'OM. Il ne manque d'ailleurs que l'Allemagne pour terminer la boucle des cinq grands championnats pour Sanchez. Et si c'était ça le secret ?