OM ‍: Alexis Sanchez prend une décision forte

Encore et toujours en fin de contrat du côté de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez ne semble pas avoir envie de partir, vu qu’il a déjà refusé deux offres venues de l’étranger.

Alexis Sanchez poursuivra-t-il sa route au sein du club phocéen ? Personne n’est pour l’instant en mesure de le confirmer, sachant que son contrat actuel se termine le 30 juin prochain, soit en fin de semaine. D’ici là, l'attaquant de 34 ans sera sans doute fixé sur son avenir, vu que Marseille va maintenant pouvoir avancer sur son mercato estival avec la nomination de Marcelino sur son banc de touche. En attendant de savoir s’il va rester à Marseille ou pas, l’international chilien continue de repousser les approches d’autres clubs étrangers. Il y a quelques jours, il avait déjà rejeté une très belle offre financière venue d’un club d’Arabie Saoudite, en prétextant une volonté de poursuivre sa carrière dans un grand club européen pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et ces dernières heures, il a fait de même avec une offre de Galatasaray, selon le média Sabah. Courtisé par le vice-président Erden Timur, Alexis Sanchez a tout simplement refusé de commencer les discussions avec le club turc tant que son futur avec l’OM n’est pas définitif.

Alexis Sanchez dit non à tout le monde

Deux décisions fortes qui montrent qu’Alexis Sanchez a plutôt envie de rester à l’OM la saison prochaine. Car si Chilien avait eu un doute sur son avenir à Marseille, il aurait forcément porté plus d'intérêt à ces offres venues de l’étranger, mais cela n’a pas été le cas. Autant dire que désormais, la balle est dans le camp de Pablo Longoria. Après avoir bouclé le dossier de l’entraîneur, Marcelino ayant rejoint le club phocéen durant ce week-end pour prendre la place d’Igor Tudor, le président olympien va tenter de régler au plus vite ce dossier urgent. Selon les dernières informations publiées en France, les négociations entre le Niño Maravilla et l’OM ont d’ailleurs progressé, même s’il reste encore quelques problèmes à régler. Mais cette semaine, les deux parties pourraient trouver un accord pour une prolongation de contrat du meilleur joueur de la saison marseillaise.