OM ‍: Alexis Sanchez ou Aubameyang, il accuse Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, l’OM avait la possibilité de prolonger Alexis Sanchez mais selon Pablo Longoria, le profil de l’international chilien n’a pas été validé par le club. Un choix imputable à Marcelino lors du mercato estival.

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille en 2022-2023, Alexis Sanchez attendait un signe du club phocéen pour prolonger son contrat en France. Le feuilleton de l’international chilien s’est étiré tout l’été ou presque pour que finalement, El Nino Maravilla s’engage en faveur de son ancien club : l’Inter Milan. Une véritable déception pour les supporters de l’OM, qui espéraient une prolongation d’Alexis Sanchez et qui n’ont pas compris la décision de l’état-major marseillais. En fin de mercato, Pablo Longoria a expliqué les choix de l’OM en toute transparence, indiquant notamment que le profil du joueur n’avait pas été jugé compatible avec le reste de l’effectif par Marcelino.

Quelques semaines plus tard, le bilan est terrible pour Marseille puisque les attaquants recrutés sont en gros manque d’efficacité. Aubameyang et Ndiaye ont marqué un seul but en Ligue 1 tandis que Sarr fait à peine mieux avec trois buts. Au micro de TF1, Rio Mavuba a clairement mis en cause Pablo Longoria pour ce choix qui plombe l’OM. « Pour moi, le mal est plus profond. Même s'il y a deux semaines, j'avais dit que ça allait repartir pour l'OM. Mais je pense que le départ d'Alexis Sanchez n'a pour le moment pas été compensé » détaille l'ancien capitaine de Lille avant de poursuivre et de conclure.

Longoria n'aurait jamais dû laisser partir Alexis Sanchez

« On pense forcément à Aubameyang puisque c'est lui qui était arrivé pour marquer les buts. Aujourd'hui, il manque cruellement d'efficacité, ce qui ne permet pas l'OM de gagner des matchs. L'OM va devoir trouver des solutions et peut-être se réajuster lors du prochain mercato » a indiqué Rio Mavuba, pour qui l’erreur de Pablo Longoria est énorme. Comment le président olympien a-t-il pu laisser partir le meilleur joueur que le club phocéen ait vu passer depuis une dizaine d’années ? Pour trouver la réponse, il faut à priori se tourner vers Marcelino. Mais peu importe l’avis du coach espagnol, Pablo Longoria aurait dû imposer ce choix selon une majorité de supporters et de consultants. Car aujourd’hui, Gennaro Gattuso serait surement très satisfait de pouvoir compter sur un joueur d’un tel calibre.