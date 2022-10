OM : Alexis Sanchez ne surprend personne

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet été à l'OM en provenance de l'Inter Milan, Alexis Sanchez a mis tout le monde d'accord dans la cité phocéenne, excepté Thierry Henry qui n'est pas bluffé par le niveau de l'ancien joueur d'Arsenal.

Après un passage décevant à Manchester United, Alexis Sanchez est revenu en Italie pour se relancer avec l'Inter Milan. Auteur de 20 buts et 15 passes décisives en 107 rencontres disputées avec un titre de champion de Serie A remporté, le Chilien s'est refait une réputation sur le marché des transferts, au point que l'OM en fasse sa priorité pour le mercato estival. Si certains étaient septiques quant à son adaptation, elle a été plus convaincante que prévue. Depuis son arrivée à Marseille, l'attaquant de 33 ans est le meilleur buteur de la formation d'Igor Tudor avec 6 réalisations en 12 rencontres disputées, dont deux en Ligue des Champions. Son rendement très correct lui a permis d'être couvert de louanges avec tous les supporters marseillais et également Thierry Henry qui n'est pas surpris par le niveau de jeu d'Alexis Sanchez.

Henry sous le charme de Sanchez

« Je ne suis pas vraiment bluffé. Ce n'est plus le même joueur qu'à Arsenal, mais il a gardé son envie, sa grinta sud-américaine. Je ne suis pas du tout surpris par ses performances. On a vu ses buts, il va harceler les gardiens, il est toujours en train de courir. C'est peut-être moins fin de temps en temps, mais il te donne envie de jouer et c'est contagieux » a confié l'ancien joueur d'Arsenal au micro d'Amazon Prime Video qui semble satisfait du début de saison de l'international Chilien (49 buts inscrits) avec l'OM. Le natif de Tocopilla sera certainement l'un des hommes importants de la saison côté marseillais avec l'ambition d'une qualification en huitièmes de finale de C1 et un podium en Ligue 1.