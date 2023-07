OM ‍: Alexis Sanchez s'en va, il pleure

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va devoir se faire une raison, Alexis Sanchez n'est pas vraiment chaud pour prolonger son contrat. Une terrible nouvelle pour Jonatan MacHardy, qui estime que le Chilien est l'un des meilleurs joueurs du club phocéen de ces 15 dernières années.

Les jours passent et les chances de voir Alexis Sanchez rester à l'OM s’amenuisent forcément. Si l’attaquant chilien était convaincu par le projet marseillais et l’offre de Pablo Longoria, il aurait déjà dit oui et se préparerait à reprendre l’entrainement avec les autres internationaux dans quelques jours. Mais le président marseillais l’a reconnu, il ne pourra pas attendre tout l’été que l’ancienne star du FC Barcelone et d’Arsenal se décide pour concocter son équipe. C’est une véritable perte énorme qui se dessine pour l’OM, et le consultant de RMC Jonatan MacHardy, fan du club provençal, est très loin de minimiser une telle absence pour la saison prochaine. Comme à son habitude, il n’hésite pas à grossir les traits en parlant même de l’un des meilleurs joueurs du club provençal sur les 15 dernières années qui claque ainsi la porte.

Semaine décisive ou feu au lac

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire », a prévenu le consultant de RMC, persuadé que l’OM va devoir rapidement se réveiller pour combler Marcelino, qui attend deux attaquants axiaux pour compléter son effectif en plus de Vitinha bien évidemment.