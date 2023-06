OM ‍: Le Chili règle l'avenir d'Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM avance encore dans l'incertitude concernant certains de ses dossiers au mercato. Les Phocéens sont toujours dans l'attente d'une réponse d'Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez est en fin de contrat avec l'OM et le Chilien fait trainer les choses en longueur. L'ancien du FC Barcelone n'est pas contre poursuivre sa carrière sur la Canebière. Mais pas à n'importe quel prix. En effet, Alexis Sanchez veut renégocier un contrat séduisant mais également être certain que l'OM fera un mercato ambitieux cet été. L'attaquant de 34 ans veut gagner des titres et n'a jamais caché son intention ces derniers mois. Et si Marseille n'est pas capable de lui offrir ce qu'il veut, un départ est plus que probable. Sanchez va avoir une discussion sur le sujet avec le nouveau coach de l'OM, Marcelino. Mais selon certains, la tendance reste à une prolongation de contrat.

Alexis Sanchez, c'est reparti pour un tour ?

𝑼𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒆, 𝒖𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒆𝒖𝒓, 𝒖𝒏 𝒆𝒎𝒃𝒍𝒆̀𝒎𝒆 🔵⚪️ pic.twitter.com/MnJbkUOoY9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 27, 2023

La Provence rappelle en effet ces dernières heures que Sanchez a une option dans son contrat pour prolonger automatiquement. Le Chilien ne l'a pas encore activée car il veut des garanties sur la suite du projet phocéen. Pour Maks Cardena, journaliste du média ESPN Chili, les fans de l'OM peuvent néanmoins respirer dans ce dossier : « Il ne quittera le club que s'il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un meilleur club que l'OM où il puisse être aussi important. Je pense qu'il y a 75% de chances qu'il reste ». Outre l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a une offre provenant d'Arabie saoudite. Mais cela voudrait dire faire une croix sur un nouveau titre majeur en Europe. On devrait en savoir plus très rapidement sur le sujet, alors que les troupes de Marcelino reprendront l'entrainement collectif au début du mois de juillet.