OM ‍: Alexis Sanchez fait une folle demande avant de revenir

Par Corentin Facy

L’OM cherche à recruter une star pour donner du poids à son attaque. Pablo Longoria cible Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez.

Quelle star posera ses valises à l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival ? Pablo Longoria a déjà fait fort en s’offrant les services de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi, tous les deux recrutés à l’Atlético de Madrid. Il s’agit maintenant de renforcer l’attaque pour le président de l’OM. Dans ce secteur de jeu, Iliman Ndiaye est une priorité de l’état-major olympien et des discussions sont en cours avec Sheffield United, tandis que l’accord est déjà ficelé avec l’international sénégalais.

Marseille veut recruter un autre attaquant en plus de Ndiaye et des noms ronflants sont évoqués. Depuis vendredi soir, celui de Pierre-Emerick Aubameyang fait tourner la tête des supporters olympiens. Le Gabonais est à priori le plan B de l’OM si Alexis Sanchez ne prolonge pas, l’international chilien n’ayant toujours pas donné de réponse au club phocéen après une saison aboutie en Provence, où il a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues.

A en croire les informations d’El Futbolero, les négociations achoppent pour le moment à cause du futur salaire du Chilien à Marseille. La saison dernière, El Nino Maravilla percevait 3 millions d’euros nets par un à Marseille. Conscient de la saison réalisée par Sanchez, l’état-major de l’OM a proposé une augmentation de l’ordre de 30 % à sa star afin de la convaincre de rester. Insuffisant pour Alexis Sanchez puisque le média espagnol indique que l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan réclame un salaire de 5 millions d’euros nets par an pour prolonger à Marseille, soit 400.000 euros mensuels nets.

Avec les charges, le salaire exigé par Alexis Sanchez s’approche donc des 800.000 euros par mois pour l’Olympique de Marseille. Des émoluments supérieurs à ceux négociés avec Pierre-Emerick Aubameyang ces derniers jours et qui ne sont pas dans les cordes de l’OM. Reste maintenant à voir si Alexis Sanchez, qui a conscience que la porte marseillaise peut se refermer à tout moment si le Gabonais venait à signer, reverra ses exigences à la baisse afin de signer son retour au Vélodrome.