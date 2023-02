OM : Alexis Sanchez déchaîné, Vitinha s'abonne au banc

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur du doublé victorieux de l'Olympique de Marseille à Clermont, Alexis Sanchez est dans une forme étincelante. La signature de Vitinha semble l'avoir dopé et l'OM peut s'en réjouir.

En recrutant Alexis Sanchez l’été dernier après une saison ratée à l’Inter, Pablo Longoria a fait un pari. Et ces dernières semaines, le président de l’OM semble avoir gagné. Alors que le club phocéen a dépensé une somme record de 32 millions d’euros pour recruter Vitinha, un avant-centre d’avenir, l’international chilien de 34 ans n’a pas l’intention de devenir un super sub et le joueur arrivé de Braga a compris en l’espace de trois matchs qu’Alexis Sanchez ne lui laissera pas sa place si facilement. Face à Clermont, le joueur passé par le Barça, Arsenal, Manchester United et l’Inter avant de signer libre à Marseille n’a pas fait son meilleur match, mais au coup de sifflet final, il a signé un doublé et permis à la formation d’Igor Tudor de revenir à cinq points du PSG et de croire encore à ce qui serait un incroyable doublé Coupe-Championnat.

Alexis Sanchez envoie un message à l'OM

Avec déjà neuf réalisations en Ligue 1, et trois buts en deux matchs avant de se déplacer le week-end prochain à Toulouse, Alexis Sanchez est dans une forme éblouissante. Dans le quotidien sportif, Baptiste Chaumier estime que désormais l’ancien joueur de l’Inter est devenu un cadre de Tudor et que ce dernier ne prendra pas le risque de faire la révolution, le calendrier de l’Olympique de Marseille n’étant pas si chargé que cela. « Certains joueurs sont indispensables dans son onze de départ. Et Sanchez, tout comme Valentin Rongier ou Jordan Veretout, en fait partie (...) Il ne s'agit pas de son premier doublé sous le maillot de l'OM - il en avait réussi un face à Nice en août pour ses premiers buts olympiens-, mais il confirme qu'il est bien devenu incontournable à l'OM. Arrivé dans les dernières heures du mercato d'hiver, l'attaquant portugais, Vitinha, l'a peut-être compris: il n'aura que des miettes derrière un attaquant de cette trempe-là », prévient le journaliste. Juste pour résumer le niveau de performance d'Alexis Sanchez, ce dernier n'avait plus marqué neuf buts la même saison en Championnat depuis 2017-2018 alors qu'il évoluait à Arsenal.