OM ‍: Alexis Sanchez de retour, une annonce imminente

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sans club depuis trois semaines, et la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est au Chili afin de réfléchir à son avenir. Mais cette fois, c'est décidé, le buteur a fait savoir que son retour au football était désormais imminent.

L’Olympique de Marseille a fait plusieurs offres à Alexis Sanchez afin que le buteur chilien prolonge son contrat, mais elles ont toutes été refusées. Et le 1er juillet, le joueur de 34 ans a donc retrouvé sa liberté, au grand désespoir des supporters phocéens. Il est vrai qu’en seulement un an, l’attaquant arrivé de l’Inter a mis tout le monde dans sa poche, à la fois en marquant 14 buts en Ligue 1, mais également en apportant un supplément d’âme à une équipe qui en manquait. Reparti dans son pays pour réfléchir à son avenir, et pourquoi pas à un retour à l’OM, Alexis Sanchez a reçu plusieurs offres, dont certaines financièrement très tentantes venues d’Arabie Saoudite. De son côté, Pablo Longoria n’a pas jeté l’éponge, maintenant le contact avec l’agent d’Alexis Sanchez, mais le patron de l’Olympique de Marseille a avancé sur d’autres pistes, concrétisant notamment la signature de Pierre-Emerick Aubameyang.

Alexis Sanchez spoile son retour au football

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

D’autres pistes offensives existent pour l’OM, on pense évidemment à Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, mais les choses pourraient changer lorsqu’Alexis Sanchez aura dévoilé ses intentions. Et cela ne devrait plus tarder. Samedi soir, au Chili, le buteur a clairement fait savoir sur Instagram qu’il était temps pour lui de revenir au football. À côté de sa photo, Alexis Sanchez a mis le mot « temps », puis des émojis d’une pendule, d’un sablier, d’un terrain de football et d’un ballon. Autrement dit, pas besoin d’avoir fait un stage chez Instagram pour comprendre que le joueur va rapidement dévoiler où il va jouer cette saison. Le suspense est à son comble, car rien n'a filtré de la décision déjà prise par la star chilienne. Du côté de Marseille, le duo Sanchez-Aubameyang sera évidemment explosif, reste à savoir si financièrement l'OM peut s'offrir un tel investissement parce qu'il est clair que sur le plan salarial on serait alors sur une planète jusqu'ici inconnue pour le club phocéen.