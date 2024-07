OM ‍: Alexis Sanchez de retour, c'est bouillant ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre après une saison à l’Inter Milan, Alexis Sanchez est sur le point de faire son grand retour à l’OM. Selon la presse italienne, El Nino Maravilla a donné son accord au club phocéen.

Fumée blanche à l’Olympique de Marseille, le retour d’Alexis Sanchez est en très bonne voie. A en croire les informations du journaliste italien Nicolo Schira, l’international chilien de 35 ans a donné son accord à Pablo Longoria pour revenir dans la cité phocéenne lors de ce mercato estival. Libre de tout contrat après une saison en dent de scie à l’Inter Milan (4 buts, 5 passes décisives), El Nino Maravilla est donc sur le point de retrouver un club dans lequel il a brillé en 2022-2023 sous les ordres d’Igor Tudor. L’été dernier, Alexis Sanchez avait longuement négocié une prolongation de contrat avec l’OM, mais Marcelino avait finalement refusé la signature du Chilien, estimant que ce dernier n’était pas compatible avec Pierre-Emerick Aubameyang.

La question sera maintenant de savoir si le natif de Tocopilla va jouer au côté de l’international gabonais, ou s’il va simplement le remplacer sur le plan numérique. La deuxième option tient la corde car malheureusement pour les supporters de l’Olympique de Marseille, un départ de Pierre-Emerick Aubameyang est de plus en plus probable et ne fait même « plus aucun doute » selon le compte insider La Tribune OM. Après une saison 2023-2024 de feu à Marseille avec 30 buts inscrits, l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea dispose d’une offre colossale en provenance de l’Arabie Saoudite.

Alexis Sanchez successeur d'Aubameyang à l'OM ?

A 35 ans, difficile pour Aubameyang de refuser et pour l’OM de s’y opposer même si Pablo Longoria a tout essayé pour convaincre le Gabonais de rester. En faisant revenir Alexis Sanchez, l’OM s’y prend sans doute de la meilleure façon pour faire oublier son meilleur buteur de la saison dernière. Reste maintenant à voir si le Chilien sera le seul avant-centre à poser ses valises dans la cité phocéenne alors que depuis quelques heures, le nom d’Eddie Nketiah circule, tout comme celui de Mason Greenwood, pour qui Marseille a trouvé un accord avec Manchester United sur la base d’un transfert XXL estimé à 30 millions d’euros. Comme chaque été, le mercato part fort et promet d’être très agité à l’Olympique de Marseille… pour le plus grand plaisir des supporters.