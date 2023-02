OM : Alexis Sanchez chassé de l’Inter, l’explication tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au vu du niveau excellent qu’il affiche à l’OM, Alexis Sanchez fait l’objet de quelques interrogations à Milan.

En effet, du côté de l’Italie, on se demande pourquoi l’Inter Milan a laissé filer un joueur aussi talentueux et toujours en grande forme en dépit de son âge ? A 34 ans, Alexis Sanchez est sans conteste le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison, celui sans qui cela ne tourne pas rond comme lors de la première mi-temps face à Nice. Indispensable à l’équipe d’Igor Tudor, le Chilien sera l’atout majeur de l’OM, mercredi soir face au Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Mais alors qu’il fait le bonheur de Marseille, l’explication au sujet de son départ de l’Inter Milan en juillet dernier est tombée et c’est le directeur sportif de l’Inter Milan en personne qui a livré des comptes. Interrogé par La Tercera, Beppe Marotta a confié que le départ d’Alexis Sanchez répondait avant tout à un besoin économique et que le choix n’avait pas grand-chose de sportif.

Le départ de Sanchez, un choix financier à l'Inter

« Alexis Sanchez n'est pas resté pour des raisons économiques. Nous avions besoin de réduire notre masse salariale. Je peux vous assurer que ce n'était pas une demande de l'entraîneur Simone Inzaghi » a répondu le directeur sportif de l’Inter Milan, qui aurait certainement aimé conserver dans son effectif un joueur du calibre d’Alexis Sanchez, d’autant que le professionnalisme du numéro 70 de l’Olympique de Marseille n’est plus à prouver. Mais pour le bien de ses finances, l’Inter Milan ne pouvait pas se permettre de conserver dans son effectif un remplaçant au salaire aussi élevé. Une décision qui n’aura pas été trop difficile à avaler pour Alexis Sanchez, qui avait de toute façon la ferme intention de retrouver du temps de jeu, ce qu’il a trouvé à Marseille, où Igor Tudor fait de lui un joueur indiscutable. Au repos contre Nice dimanche, Alexis Sanchez a prouvé par son absence qu’il était indispensable à l’équipe marseillaise.