OM ‍: Alexis Sanchez au cœur d’une rumeur choc ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les prochains jours devraient permettre de lever le voile sur l’avenir d’Alexis Sanchez, pour qui un retour à l’OM semble improbable.

Libre comme l’air depuis le 30 juin après une excellente saison à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est toujours sans club. L’attente est longue pour les supporters phocéens ainsi que pour les fans de l’international chilien, lesquels ont hâte de voir où El Nino Maravilla va rebondir. Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’OM l’an passé, Alexis Sanchez a reçu dès le mois de mai une offre de prolongation de la part de Pablo Longoria.

Le président espagnol de l’Olympique de Marseille attend toujours la réponse d’Alexis Sanchez, lequel se fait désirer... un peu trop au goût des supporters olympiens. Sur son compte Instagram, le footballeur chilien a posté une publication qui laisse sous-entendre que l’annonce de son choix est imminente. Se dirige-t-il vers un retour à Marseille malgré les recrutements de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et potentiellement Iliman Ndiaye ?

Alexis Sanchez vers Tottenham ?

La tendance n’est pas vraiment à un retour du côté de l’OM. A en croire les informations du site El Futbolero, une énorme surprise est possible. Le média espagnol indique que ces dernières rumeurs, un bruit envoyant Alexis Sanchez à Tottenham se faisait de plus en plus insistant. Et pour cause, les Spurs pensent à l’ex-attaquant olympien afin de compenser un éventuel départ d’Harry Kane, courtisé par le Bayern Munich ainsi que par le Paris Saint-Germain.

Cette décision marquerait la fin des espoirs pour l’OM mais au-delà du club phocéen, la potentielle signature de Sanchez chez les Spurs provoquerait une véritable déflagration du côté… d’Arsenal. Les Gunners, rivaux principaux de Tottenham, ne digèreraient pas une signature du Chilien chez l’ennemi. Reste que pour Alexis Sanchez, cette destination a de quoi être sexy chez un cador anglais avec le salaire et les ambitions qui vont avec… même si Tottenham ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Au contraire (peut-être) de Marseille, qui disputera les deux tours de barrage au mois d’août.