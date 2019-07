OM : Alerte mercato, départ imminent de Luiz Gustavo ?

Dans : OM, Ligue 1.

C'est l'un des chouchous du Vélodrome, mais les supporters de l'Olympique de Marseille vont peut-être devoir se passer de lui à l'avenir. En effet, régulièrement évoqué depuis l'ouverture du marché estival des transferts, le départ de Luiz Gustavo lors de ce mercato revient dans l'actualité phocéenne et de manière brûlante. Alors que depuis des semaines, des pistes étaient évoquées en Turquie, et que régulièrement cela butait sur les conditions financières du deal, il semble que ce lundi les choses s'accélèrent. Car les dirigeant de Fenerbahçe veulent s'offrir le milieu défensif brésilien et pour cela ils ont prévu de venir dès ce lundi à Marseille afin de négocier un accord avec les dirigeants de l'OM.

Selon le compte Twitter qui suit en français l'actualité du club stambouliote, une délégation de très haut niveau fait le voyage jusqu'en Provence et pas pour faire du tourisme. « Ali Koç, président de Fenerbahçe ainsi que Damien Comolli vont rencontrer le président de Marseille, aujourd’hui ! Ils se déplacent à Marseille pour finir le transfert de Luiz Gustavo. Intervention d’Ali Koç pour finaliser le transfert ! », explique Fenerbahçe France, qui relaie les infos de plusieurs journalistes d'Istanbul. Une info encore une fois à prendre avec des pincettes...