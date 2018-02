OM : Alerte à l'OM, Garcia déclenche le plan anti-melon

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia n'avait déjà pas apprécié les trois buts marqués par Metz lors du succès 6-3 de l'Olympique de Marseille le week-end dernier, alors forcément le 2-2 de son équipe à Saint-Etienne a mis en colère l'entraîneur de l'OM. Car pour Rudi Garcia, il est évident que c'est à cause d'une attitude un peu trop hautaine que ses joueurs ont fini par se contenter d'un nul alors que la victoire tendait les bras à Marseille. Sans citer des noms, le coach provençal a vidé son sac et a prévenu qu'il allait serrer la vis à son équipe histoire d'être bien compris.

« On n’a pas fait grand-chose pour gagner ce match. On ne peut pas gagner un match en faisant une seconde période comme ça, en jouant en marchant. Ce n'est pas suffisant pour nous. On n’est pas ce genre d’équipe. Il faut qu’on joue à fond (…) Je pense qu’il va falloir qu’on retombe sur terre et qu’on joue tout le temps à 100%(...) On n’a plus joué pour gagner la deuxième période. On leur avait bien demandé de le faire, pourtant. Mais c’est bien. Ça va permettre de continuer à serrer les boulons. On en a besoin. Plus ça va bien, plus je les mets en garde. Manifestement, ça ne suffit pas. On doit être à 100%. Chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même. Et pas que quand on a le ballon, mais aussi pour défendre. On doit défendre à onze et ça n’a pas tout le temps été le cas. Les deux buts ne sont pas admissibles. On pouvait faire mieux dans tous les domaines. Si on n’est que sur courant alternatif et pas sur courant continu, on ne gagnera pas le match. J’espère que ça nous servira de leçon », a prévenu Rudi Garcia, très agacé par ce nul qui risque évidemment de coûter cher à l’Olympique de Marseille si Monaco et l’Olympique Lyonnais s’imposent ce week-end.