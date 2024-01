OM ‍: Agoumé a choisi Séville, Marseille est sa roue de secours

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille en ce début de mercato d’hiver, Lucien Agoumé fait traîner les choses pour tenter de provoquer son transfert… au FC Séville.

Lucien Agoumé va-t-il rejoindre le club phocéen durant ce mois de janvier ? Personne n’est capable de répondre à cette question pour l’instant. Considéré comme l’élément clé pour renforcer un milieu de terrain dépeuplé, avec la blessure de Rongier et le départ d’Ounahi à la CAN, le joueur de 21 ans a séduit Gennaro Gattuso. C’est donc pour cela que Pablo Longoria a ouvert les négociations avec l’Inter Milan sur la base d’un prêt avec option d'achat. D’après les dernières informations de Calciomercato, les deux clubs auraient même déjà trouvé un accord de principe pour ce deal. Sauf qu’Agoumé n’a toujours pas donné son aval. Il faut dire que l’ancien Sochalien espère encore que le FC Séville arrive à se mettre d’accord avec l’Inter pour un départ en Espagne.

Agoumé attend que Séville se mette d’accord avec l’Inter

Auteur d’une seule apparition sous le maillot des Nerazzurri cette saison, celui qui se retrouve derrière Calhanoglu, Barella ou Mkhitaryan dans la hiérarchie de Simone Inzaghi fait donc attendre l’OM. L’international Espoirs français, passé par Brest et Troyes ces dernières saisons, a envie de découvrir la Liga en 2024. Et sachant que le club andalou a déjà formulé une offre de prêt la semaine dernière à l’Inter, plus rien ne semble empêcher le départ d’Agoumé à Séville. Ce qui signifie donc que la priorité de l’OM dans l’entrejeu est bel et bien en train de filer entre les mains de Longoria. En attendant de connaître la décision finale d’Agoumé et de l’Inter, qui ont les cartes en mains dans ce dossier, Marseille va donc pouvoir commencer à se pencher sur un plan B, surtout si Gattuso veut son milieu de terrain le plus tôt possible.