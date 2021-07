OM : Adli n’est pas net, Longoria l’oublie

Dans : OM.

En quête d’un nouvel ailier pendant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a décidé d’écarter la piste menant à Amine Adli, la révélation de la saison dernière en Ligue 2.

Malgré le départ de Florian Thauvin, le club phocéen dispose d’une armada offensive plus que correcte pour la saison à venir. Car depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a notamment offert plusieurs joueurs de couloir à Jorge Sampaoli. Avec Konrad de la Fuente à gauche et Cengiz Ünder à droite, en plus de Luis Henrique, l’OM a déjà de quoi faire en L1 et en Europa League, ses deux principaux objectifs de l’exercice 2021-2022. Malgré tout, Marseille veut recruter un nouvel attaquant, histoire d’avoir un effectif le plus complet possible. Pour cela, le président de Marseille cible plusieurs éléments à travers le monde. Outre Jérémie Boga (Sassuolo), suivi depuis longtemps par la cellule de recrutement de l’OM, la formation olympienne vise aussi Thiago Almada. Une piste pas du tout abandonnée, même si elle est compliquée, sachant que le joueur de Velez est également courtisé par l’Atlanta en MLS.

Par contre, concernant le dossier Amine Adli, Longoria a définitivement mis le clignotant. Proche de rejoindre le Vélodrome en janvier dernier, quand Longoria était venu le voir à Toulouse pour essayer de le convaincre, le meilleur joueur de la dernière saison de L2 est aujourd’hui très très loin de Marseille. C’est en tout cas l’information donnée par Sacha Nabet. « Concernant Adli, l'OM aurait tourné la page sur ce dossier, lassé du comportement du joueur. Pablo Longoria chercherait un milieu offensif polyvalent », explique, sur Twitter, le journaliste, qui pense que la pépite de Toulouse va sûrement partir à l’étranger avant la fin de l’été. À un an de la fin de son contrat au TFC, et alors qu’il refuse de prolonger son bail dans son club formateur, Adli ne poursuivra donc pas sa progression à l’OM.