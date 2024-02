OM ‍: Isolé et épuisé, Longoria rêve de claquer la porte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous tension depuis le début de la saison, Pablo Longoria ne fait plus l’unanimité auprès des supporters de l’OM. De plus en plus isolé en interne, le président olympien songe à partir.

La saison 2023-2024 est loin d’être un long fleuve tranquille pour Pablo Longoria à la tête de l’Olympique de Marseille. Tout a commencé avec la démission d’Igor Tudor au début de l’été, que le président olympien a remplacé par son ami Marcelino après avoir essuyé les refus de Marcelo Gallardo ou encore de Paulo Fonseca. La saison commençait mal, mais Pablo Longoria n’avait encore rien vu. Après moins de dix matchs, Marcelino a démissionné. L’Espagnol a été remplacé par Gennaro Gattuso mais les résultats ne se sont pas améliorés.

Longoria avoue vouloir s'en aller

Réunion d'urgence à l'OM, Gattuso et Longoria scandalisés https://t.co/t1m7qaMtvi — Foot01.com (@Foot01_com) February 5, 2024

En parallèle, Pablo Longoria a perdu de nombreux proches : le directeur du football Javier Ribalta ou encore le directeur de la stratégie et du développement Pedro Irondo. A en croire les informations de L’Equipe, Pablo Longoria est de plus en plus isolé en interne. Fatigué, le président de l’Olympique de Marseille « confesses ses envies d’ailleurs » auprès certains de ses proches selon le quotidien national. « Il est conscient des difficultés actuelles mais plus que jamais déterminé à tout mettre en œuvre pour que le club atteigne ses objectifs de fin de saison mais aussi sur le long terme » tempère néanmoins l’un de ses proches.

Un second souffle ou un départ pour Longoria

L’Equipe soulève qu’un homme profite de la fatigue et de la lassitude de Pablo Longoria en la personne du directeur général Stéphane Tessier, lequel prend « de plus en plus de place » et d’importance au sein de l’Olympique de Marseille, au même titre que Mehdi Benatia, recruté en septembre pour son carnet d’adresse mais « sans trop de cohérence ». En fin de cycle, Pablo Longoria retrouvera-t-il un second souffle pour redresser la barre ou finira-t-il par s’épuiser et par quitter l’OM, comme de multiples présidents l’ont fait avant lui ? Les prochains mois nous le diront et nul doute que cela dépendra en partie des résultats sportifs de l’équipe. Dans ce contexte, une réunion de crise s'est tenue lundi à la Commanderie entre les dirigeants, les joueurs et le staff. Un moment durant lequel Pablo Longoria a renté de remobiliser tout le monde.