OM : Adil Rami promet un jour de faire des révélations choquantes !

Dans : OM, Equipe de France.

La vie des footballeurs professionnels semble se dérouler dans un monde idéal, mais si l'on en croit Adil Rami, les choses ne sont pas toujours aussi roses que certains veulent le laisser croire. S'exprimant dans L'Equipe Magazine, le champion du monde avoue que dans sa longue carrière, il a parfois évité de gros soucis grâce à sa seule volonté. Car le joueur de l'Olympique de Marseille l'explique, de très nombreux pièges se sont présentés et Adil Rami prévient qu'un jour il dira tout sur cette vie parfois dangereuse.

« Oui, mon histoire est belle. Et les gens ne savent pas tout. Je raconterai un jour. Il y a un bon 50 % qu’on ne sait pas. À quels sujets ? Les problèmes qu’un footballeur peut rencontrer sur son chemin, moi encore plus que les autres parce que j’ai toujours été très sociable et que je ne me suis jamais contenté de ce que j’avais. Dans tout, le sport, le people, je suis toujours allé chercher plus haut. Parfois, je voyais la ligne rouge. Les fréquentations, les femmes, la drogue, les vacances, où est-ce que tu mets les pieds. Il faut faire preuve de force mentale. Un jour, je raconterai ce que j’ai vécu, ce que j’ai vu de mes propres yeux. Ça pourra choquer, mais j’ai besoin de le dire, pour prévenir, pour montrer qu’il n’y a pas que le football. Pour tenir là-haut, il faut une discipline extraordinaire et moi, grâce à Dieu, je l’ai eue », explique Adil Rami, devenu un des chouchous du public français, y compris chez ceux qui ne sont pas des fans de football.