OM : Adil Rami jure de faire cracher des euros à Eyraud

Limogé pour faute grave en août 2019 par l'Olympique de Marseille, Adil Rami croisera la route de son ancien club aux prud'hommes. Et il promet déjà de secouer Jacques-Henri Eyraud.

Le 12 août 2019, après avoir été mis à l’écart, Adil Rami était finalement licencié par l’OM pour faute grave. Une décision que le défenseur a attaquée devant la justice, le champion du monde estimant que Jacques-Henri Eyraud l’avait sanctionné sans un vrai motif. Et si les mois sont passés, Adil Rami n’a pas l’intention de pardonner au président de l’Olympique de Marseille, dont il croisera la route lorsque le dossier passera devant le conseil des Prud’hommes. Se confiant lors d’un live Instagram, l’ancien joueur phocéen avoue qu’il est désolé pour l’OM mais que finalement c’est le club qui devra régler l’addition.

Car pour Adil Rami, il est évident que Jacques-Henri Eyraud s’est fourvoyé et la justice lui fera payer. « Le problème avec Marseille, il est unique. Moi j'aime l'OM, mais le problème c'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer cette erreur, c'est ça qui est triste. On verra avec le temps. Moi j'ai été propre, j'ai été super sage, je n'ai pas parlé, on verra le jour du procès. Tout sortira. Mais c'est dommage. Pour les connaisseurs et les professionnels, ils savent exactement ce qu'il va se passer », a expliqué le défenseur de français de 34 an qui a récemment rejoint le club russe du FK Sotchi.