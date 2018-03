OM : Adil Rami a-t-il insulté l'arbitre version Motus ?

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

Suite au match nul de l'Olympique de Marseille contre Nantes (1-1), Adil Rami a plus que tancé l'arbitrage d'Anthony Gautier.

« Ouais, je sais t’es un flic! C’est comme la police, on n’a pas le droit de parler ! Mais regardez un peu ce qu’il se passe ». Dimanche soir sur le chemin des vestiaires à la mi-temps entre l'OM et le FCN, Adil Rami a violemment interpellé Monsieur Gautier, coupable d’avoir oublié un penalty pour Marseille en fin de première période selon le défenseur marseillais. Enervé à chaud, l'ancien du FC Séville l'était tout autant à froid puisqu'après la rencontre, Rami a insulté à demi-mot l'arbitre sur son compte Instagram.

« Nous ne sommes pas parfaits et nous pouvons et devons faire parfois plus, mais je suis fier de mes gars. Car on n'a rien lâché jusqu’au bout contre une équipe bien préparée défensivement et surtout contre un A...... .. ..... / Allez l'Olympique de Marseille », a balancé Rami, qui a donc une dent contre les arbitres français, puisqu'il avait déjà critiqué Benoît Bastien après le Classique de Ligue 1 perdu contre le Paris Saint-Germain le 25 février dernier (0-3). Pas trop difficile de décrypter le Arbitre de m.... ?