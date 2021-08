OM : Adam Ounas, la dinguerie napolitaine de Longoria !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un attaquant supplémentaire, l'Olympique de Marseille négocie avec Naples concernant Adam Ounas. Quelques mois après avoir fait venir Milik, Pablo Longoria veut faire affaire avec le club italien.

Entré dans la dernière année de son contrat avec le Napoli, Adam Ounas sort de trois saisons où il a été prêté à Nice, puis Cagliari et enfin à Crotone lors du mercato d’hiver 2021. Mais l’attaquant international algérien n’est pas dans les petits papiers de Luciano Spalletti et il est clair qu’Aurelio de Laurentiis ne sera pas contre un accord à moins d’une semaine de la fin du marché estival des transferts. C’est dans ce contexte que Saber Desfarges a confié que Pablo Longoria avait noué des contacts avec les dirigeants de Naples et avec l’entourage d’Adam Ounas et que la possibilité de voir l’attaquant des Fennecs venir compléter l’effectif de Jorge Sampaoli est très sérieuse. « L’OM avance sur le dossier Adam Ounas! Négociations avancées entre les parties. Optimisme de mise », annonce le journaliste généralement bien informé.

Adam Ounas à l'Olympique de Marseille, c'est chaud

En Italie, le Corriere dello Sport confirme qu'il existe effectivement un contact entre Adam Ounas et l’OM, l’attaquant étant tenté de rejoindre le club phocéen. Et on l’a vu avec Arkadiusz Milik, le président de l’Olympique de Marseille sait négocier avec son homologue de Naples, lequel ne passe pas pour un dirigeant facile à manipuler dans les négociations. Le joueur algérien de 24 ans, recruté par le Napoli aux Girondins de Bordeaux en 2017 pour 12 millions d'euros, pourrait fait l'objet d'un prêt avec option d'achat obligatoire à l'OM. Si le début du mercato de Pablo Longoria avait été trépident, la fin pour pourrait l'être tout autant, et Adam Ounas est en route afin de devenir le 10e renfort du mercato marseillais.