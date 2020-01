OM : Accusé d’être radin, Eyraud enfoncé dans la polémique

Dans : OM.

Dimanche après-midi, une petite polémique a éclaté à l’issue de la qualification de l’OM à Trélissac en Coupe de France, Jacques-Henri Eyraud ayant décidé de repartir avec sa part de la recette.

En règle générale, le club de Ligue 1 laisse sa part de la recette au club amateur même si rien ne l’oblige. Dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille a décidé d’agir autrement, assumant totalement sa décision dans un communiqué. « Trélissac a bénéficié d'un stade de 13.000 places (…) La recette totale s'est élevée à près de 400.000 euros avant déduction des frais d'organisation. Grâce au fait de recevoir l'OM, le stade était complet (…) Il nous semblait juste que dans ces conditions particulières, les deux clubs se partagent la recette » expliquait notamment l’actuel deuxième de Ligue 1 dans un communiqué.

Mais sur l’antenne de RMC, le président de Trélissac Fabrice Faure a remis une pièce dans la machine, enfonçant Jacques-Henri Eyraud dans la polémique. « Le club de l’OM et son président Eyraud étaient maîtres de laisser ou non la recette au club amateur. C’est leur droit. Je dis simplement que ce n’est pas élégant. Ça fait trois fois que je reçois l’OM. Le président Dassier avait laissé la part, en déduisant les frais de logistique. Le président Labrune avait également déduit la part de logistique et nous avait laissé la part. La part de l’OM, c’est 141.000 euros. Ils avaient 60.000 euros de frais de déplacement. Il y a une prime de participation aux 32es de finale. C’est 50.000 euros en 32es. Quand on se qualifie pour les 16es, c’est 100.000 euros. L’OM a donc déjà gagné 100.000 euros dimanche. Je demandais juste un geste, c’est tout » a lâché le président du club de National 2, qui ne gardera pas un bon souvenir de l'Olympique de Marseille et de son président, Jacques-Henri Eyraud.