OM ‍: Accord trouvé, Longoria sèche ses larmes

Désireux de trouver un nouvel avant-centre pour pallier le départ d’Elye Wahi, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Santiago Giménez. Problème, un cador de Serie A a dépassé tout le monde sur le dossier et s’apprête à pousser l’OM hors des débats.

L’Olympique de Marseille vit un mercato hivernal décidément bien actif. Pablo Longoria l’avait précisé quelques jours avant l’ouverture officielle de la fenêtre de transferts de janvier, aucune arrivée ne se ferait sans un départ au préalable. La théorie a commencé à prendre forme avec la vente d’Elye Wahi. Désormais à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour pallier le départ de celui qui ne sera resté que 6 mois à l’OM, la direction phocéenne a coché plusieurs noms intéressants. Parmi eux, un certain Santiago Giménez. L’avant-centre du Feyenoord réalise une saison pour le moment exceptionnelle, laquelle lui permet d’attiser les convoitises. Malheureusement pour le tandem Longoria-Benatia, d’autres cadors européens sont aussi sur le coup.

L’AC Milan fonce sur Santiago Giménez, l’OM out

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’AC Milan a trouvé un accord de principe avec Santiago Giménez pour un contrat jusqu’en 2028, plus une année en option. L’attaquant mexicain, auteur de 15 buts et 3 passes décisives en 18 matchs cette saison avec le Feyenoord Rotterdam, est plus que partant à l’idée de rejoindre les Rossoneri. Un état de fait qui l’éloigne par conséquent l’Olympique de Marseille.

Le club lombard s’apprête à transmettre une nouvelle offre officielle à son homologue néerlandais afin d’essayer de se rapprocher au maximum des exigences initiales. Le Feyenoord campe sur ses positions et ne veut pas descendre en dessous du montant demandé. Pour rappel, Transfermarkt évalue sa cote à 37 millions d’euros, mais la direction du club d'Eredivisie cherche peut-être à recevoir encore un petit peu plus vu sa situation contractuelle (contrat jusqu’en 2027) et son importance dans l’effectif depuis le début de la saison. Désormais, l'Olympique de Marseille doit se concentrer sur de nouvelles pistes, lesquelles doivent correspondre au profil d'attaquant moderne recherché et désiré par Roberto De Zerbi.