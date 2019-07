OM : Accord total pour le transfert de Benedetto à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cette nuit, l’agent de Dario Benedetto indiquait qu’un accord contractuel avait été trouvé entre l’Olympique de Marseille et l’attaquant de 29 ans. Néanmoins, le « plus dur » était encore à faire selon lui puisque le club provençal n’avait pas encore trouvé d’accord avec Boca Junior concernant l’indemnité de transfert de Dario Benedetto. Et tandis que ce mardi, certaines rumeurs ont fait écho d’une volonté de Boca Juniors de faire traîner le deal, les choses semblent s’accélérer.

En effet, Tancredi Palmeri, journaliste italien de beIN SPORTS, annonce ce mardi que l’Olympique de Marseille et Boca Juniors ont trouvé un accord à hauteur de 16 ME pour le transfert de Dario Benedetto, lequel ne devrait donc pas disputer les matchs de Copa Libertadores programmés fin juillet et début août. Après des semaines de tractations et de rumeurs, le club phocéen semble bel et bien tenir sa première recrue de l’été. Un joueur dont André Villas-Boas avait loué les qualités il y a quelques jours face à la presse…