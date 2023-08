OM ‍: Accord total pour le départ de Malinovskyi ‍?

Dans : OM.

Quelques jours après avoir officialisé le départ de Cengiz Ünder à Fenerbahçe pour 15 millions d'euros, l’OM est sur le point de conclure le prêt avec option d’achat de Ruslan Malinovskyi au Genoa.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé et l’élimination dès le tour préliminaire de la Ligue des Champions n’a pas modifié les ambitions du club phocéen. Pablo Longoria souhaite encore recruter un ou deux joueurs offensifs et un latéral d’ici la fin du mois d’août mais pour atteindre cet objectif, le président de l’OM doit se délester de certains joueurs. Cengiz Ünder a été vendu pour une belle somme à Fenerbahçe dans un deal qui a rapporté plus de 10 millions d’euros à Marseille. Ruslan Malinovskyi va rapidement l’imiter.

Malinovskyi file au Genoa

En effet, la Repubblica indique dans son édition du jour qu’un accord total a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et le Genoa pour le prêt avec option d’achat de l’international ukrainien. Le montant de cette option d’achat n’a pas encore été dévoilé mais d’après les informations des derniers jours, Pablo Longoria ne voulait pas entendre parler d’un montant inférieur à 10 millions d’euros. Il y a fort à parier que le dirigeant phocéen a profité de la grosse concurrence dans ce dossier (Torino, Besiktas) pour faire monter les enchères et obtenir la somme désirée. Six mois seulement après son transfert à l’OM en provenance de l’Atalanta Bergame pour 10 millions d’euros, Ruslan Malinovskyi s’apprête à faire ses valises. Un départ, couplé à celui de Cengiz Ünder, qui va permettre à Marseille d’accélérer pour recruter deux attaquants dont Wilson Isidor et un latéral polyvalent capable de jouer à gauche mais surtout à droite.