OM : Emeute à La Commanderie, c'est le feu à Marseille

Dans : OM.

Plusieurs dizaines de supporters de l'Olympique de Marseille sont entrés en force ce samedi au centre d'entraînement de l'OM.

Les manifestations contre Jacques-Henri Eyraud et plus généralement les performances sportives de Marseille ont pris un tournant nettement moins « folklorique » ce samedi après-midi alors que l’OM reçoit à 21h le Stade Rennais au Vélodrome. En effet, près de 250 supporters marseillais ont d’abord allumé des dizaines de fumigènes autour de la Commanderie, provoquant un léger début d’incendie dans des poubelles et des arbres, avant que certains réussissent à entrer dans le centre d’entraînement marseillais avant foncer vers le bâtiment censé héberger André Villas-Boas et ses joueurs avant les matchs.

C’est de là que part le bus de l’Olympique de Marseille vers le Vélodrome les jours de match. La police et les pompiers sont rapidement venus sur place pour à la fois calmer tout le monde et éteindre les feux déclenchés involontairement par ces fumigènes. Mais le climat est totalement délétère dans la cité phocéenne avant ce match qui oppose une formation bretonne en net regain de forme à une équipe de l'OM qui sombre au classement. Les forces de l'ordre ont été mises en alerte au cas où les choses tourneraient mal ce soir au Vélodrome avant et après cette affiche de Ligue 1.