OM : Accord confirmé avec Benedetto, ça chauffe

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille pourrait bien tenir enfin sa première recrue. Annoncé ce lundi, l’accord entre le club provençal et le joueur argentin, qui avait pour le moment refusé toute négociation directe sans le feu vert de son club, a déjà trouvé une issue positive. « La réalité, c’est que l'Olympique de Marseille a discuté avec nous. Je peux parler au nom du joueur, et nous sommes parvenus à un accord. Boca et Olympique doivent désormais tous les deux évaluer la partie du transfert entre les clubs », a confié l’agent de l’attaquant de 29 ans à Fox Sports Argentina.

Autant dire qu’il s’agit désormais de boucler le deal avec Boca Juniors, qui a accepté le principe de vendre Dario Benedetto. Pour le moment, une première offre de 12 ME a été transmise, et n’a pas été acceptée. Une deuxième proposition atteignant les 16 ME demandés, mais avec des bonus compris et un paiement étalé sur plusieurs années, est en préparation et devrait permettre d’emporter la mise. Cette vente est en tout cas désormais anticipée par le club argentin, qui a décidé de se mettre en quête d’un nouvel avant-centre, et n’impose plus vraiment le timing dans cette négociation qui a de grandes chances de se terminer avant la fin du week-end, pour une arrivée espérée de Benedetto au début de la semaine prochaine.