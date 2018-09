OM : Abdennour juste pour faire le nombre à l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Aymen Abdennour figure dans le groupe de l'Olympique de Marseille qui fait le déplacement ce dimanche à Lille, ce qui est une relative surprise, Rudi Garcia ne cachant pas vraiment qu'il ne comptait plus sur le défenseur tunisien, prêté encore cette saison à l'OM. Mais faute d'avoir trouvé un club lors du dernier mercato, le joueur toujours sous contrat avec Valence, a donc laissé ses valises à Marseille, même s'il sait que son temps de jeu sera famélique.

Cependant, en l'absence d'Adil Rami, toujours pas revenu à 100%, le coach de l'Olympique de Marseille n'a pas eu réellement le choix et a convoqué Aymen Abdennour. Mais pour la Provence, ce dernier risque clairement de cirer le banc au Stade Pierre-Mauroy. « Le Tunisien n’entre plus dans les plans du technicien olympien depuis plusieurs mois (...) Le jeu des absences le ramène à la surface, même si ses chances de jouer face aux Dogues se révèlent des plus minces. Cette saison, Abdennour compte 57 minutes avec la réserve, contre Hyères ; avec les pros, il n’est plus apparu depuis plus de cinq mois. C’était à Troyes, le 15 avril dernier, pour 5 minutes de jeu », rappelle le quotidien régional, pas vraiment confiant concernant la participation du défenseur tunisien à ce choc de Ligue 1.