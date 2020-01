OM : A Marseille, Grégory Sertic devient une légende

Dans : OM.

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Grégory Sertic devrait rester jusqu’au terme de son contrat. La fin d’une aventure dont certains se souviendront longtemps.

On aurait presque tendance à l’oublier, mais Grégory Sertic fait toujours partie de l’effectif à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain capable d’évoluer en charnière centrale est bien disponible, mais l’entraîneur André Villas-Boas a tout simplement décidé de ne pas l’utiliser. Autant dire que l’ancien Girondin quittera le club phocéen par la petite porte, lui qui n’a jamais convaincu sous les couleurs olympiennes depuis son arrivée en janvier 2017. Pour le journaliste Mourad Aerts, cela vaut bien le titre de flop de la demi-saison.

Une histoire à raconter aux enfants…

« Grégory Sertic, c’est exceptionnel, a commenté le spécialiste de Football Club de Marseille. C’est un peu comme Abdennour à l’époque. Il est là, il fait les photos tout sourire, il fait des blagues à Bouna Sarr, à Valère Germain… En fait, c’est un ambianceur de vestiaire ! Il ne joue pas avec la N2, il ne joue pas avec l’équipe première, il ne joue pas tout simplement. Il n’est pas blessé ! »

« Parce que des fois, il y a des mecs ils ne jouent pas tu peux te dire "oui mais il est blessé…" Mais lui, non ! On va aussi rappeler qu’on manque d’un milieu de terrain défensif et bien lui, il est là. C’est exceptionnel… Le cas Grégory Sertic, quand je raconterai ça à mes enfants, ils ne me croiront pas, a lâché notre confrère. Vous vous rendez compte qu’on l’a signé pour trois ans et demi ? » Encore une belle erreur de casting…