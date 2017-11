OM : A la place d'Evra, Mandanda aurait aussi pu péter un plomb

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a quasiment un mois, Patrice Evra adressait un coup de pied à un supporter de l’Olympique de Marseille présent pour le match de Ligue Europa contre Guimaraes.

Suite à cet incident, l’international français de 36 ans a quitté la cité phocéenne. Sur le terrain, difficile de dire que l’ex-défenseur de la Juventus manque à l’OM tant Jordan Amavi semble lui être supérieur. À l’intérieur du groupe en revanche, ce n’est pas la même histoire. D’autant que Patrice Evra avait de vrais amis comme Steve Mandanda, qu’il connaît depuis des années.

Interrogé par BeIN SPORTS, le gardien de l’Olympique de Marseille a confirmé qu’il regrettait le départ de l’ex-latéral gauche phocéen, même s’il n’excuse pas son geste. « J’ai eu Patrice (Evra) au téléphone, il m’a dit qu’il allait venir s’adresser au groupe. Sincèrement, je pense qu’il a des regrets. Mais il n’a pas à s’excuser. Je ne le défends pas car ce qu’il a fait, il ne devait pas le faire. Mais je ne sais pas comment j’aurais réagi à sa place. On reste humains. A un moment, il y a des choses qu’on ne contrôle pas. Je ne suis pas certain qu’il s’excusera » a lancé le gardien de but olympien. Les supporters olympiens seront ravis d’apprendre que Tonton Pat va de nouveau s’immiscer dans la vie du groupe de Rudi Garcia…