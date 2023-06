OM ‍: 8 millions dans les caisses, ce transfert est validé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour 10 millions d’euros en provenance de Grenade il y a tout juste un an, Luis Suarez a été prêté par l’OM à Almeria cet hiver.

Le prêt du Colombien a Almeria a été plutôt concluant avec quatre buts et cinq passes décisives durant la seconde partie de saison. Sur le gong, le club dans lequel Luis Suarez a été prêté a arraché son maintien en Liga. Une excellente nouvelle… pour l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le président marseillais Pablo Longoria avait inclus une clause dans le contrat de Luis Suarez afin que le prêt du Colombien se transforme en transfert définitif en cas de maintien d’Almeria en première division espagnole.

C’est désormais chose faite, ce qui signifie que l’attaquant colombien, véritable flop des six premiers mois sous les couleurs de l’OM, ne reviendra pas en France. Son transfert définitif est estimé à environ huit millions d’euros par la presse espagnole. Une bonne affaire pour Marseille, qui limite la casse en récupérant sa mise de départ. L’ancien attaquant de Grenade, recruté à la surprise générale par Pablo Longoria en juillet 2022, n’aura donc disputé que 11 matchs sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, dont quatre en Ligue des Champions, pour un total de 3 buts et une passe décisive.

Un bien maigre bilan qui ne le fera pas entrer dans les mémoires des supporters olympiens alors qu’il était barré par la concurrence d’Alexis Sanchez ou encore à l’époque de Bamba Dieng dans la cité phocéenne. Pour l’état-major phocéen, ce départ est une excellente nouvelle avec l’économie d’un salaire et un beau chèque qui arrive dans les caisses. Cela ne sera pas de trop pour renforcer l’effectif lors de ce mercato estival, notamment dans le secteur offensif où il sera vital de mieux accompagner Alexis Sanchez.