OM : 8 ME et le PSG valide ce deal avec Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, PSG.

Toujours à la quête d’un latéral gauche capable de mettre Jordan Amavi sur le banc, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes.

Et en ce début du mois de juin, le club phocéen fait dans le recyclage. En effet, après avoir relancé Dalbert, une piste vielle d’un an et demi, Andoni Zubizarreta a réactivé le dossier Stanley Nsoki, un joueur déjà dans le viseur de l’OM l’été dernier. Mais cette fois, ce pourrait bien être la bonne pour le club phocéen. Car du côté de Paris, qui avait retenu son joueur il y a un an, on est désormais ouvert à un départ du jeune défenseur gauche.

« A l’issue d’échanges récents entre les deux parties, la décision d’un départ a été quasi actée. Il reste la forme à déterminer. Un transfert est, en l’état, le plus probable » explique L'Equipe, affirmant que Marseille mais aussi Lille sont intéressés. Quant au prix fixé par Paris, il est estimé à 8 ME maximum par le quotidien national. Une somme correcte pour un élément prometteur, et dont le contrat court jusqu’en juin 2021. Reste maintenant à voir si Marseille, dans le rouge financièrement, aura les moyens de sortir cette somme et de proposer un salaire attractif afin de séduire Stanley Nsoki.