Un mot de travers, l'OM le met à pied ‍!

Par Corentin Facy

Chancel Mbemba est dans le loft de l’OM depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’international congolais a même été mis à pied, à la suite d’un comportement jugé déplacé à l’encontre d’un dirigeant du club phocéen.

Taulier de l’Olympique de Marseille depuis deux ans, Chancel Mbemba vit un été agité. Placé dans le loft par Roberto De Zerbi et invité à se trouver une porte de sortie à un an de la fin de son contrat, l’international congolais a été mis à pied la semaine dernière par l’état-major de l’OM. Invité à se rendre à un match amical avec la réserve du club phocéen, l’ancien joueur du FC Porto aurait dérapé, faisant clairement comprendre à un proche de Mehdi Benatia, l’appelant « cousin », qu’il ne se rendrait pas au match, à plusieurs heures de route de Marseille. Le dérapage de trop pour Chancel Mbemba, lequel a été mis à pied par l’Olympique de Marseille, qui cherche maintenant à se séparer de son joueur au plus vite.

Ces dernières heures, l’international congolais a de nouveau fait parler de lui mais cette fois, il n’est pas directement impliqué. A en croire les informations du compte insider ODM By Treize013, un jeune du centre de formation a été mis à pied par l’OM… pour avoir souhaité un joyeux anniversaire à Chancel Mbemba sur Instagram. « Rayan Hassad, jeune attaquant né en 2005 et sous contrat professionnel avec l'OM, a été mis à pied par le club après avoir posté une story Instagram où il souhaitait un joyeux anniversaire à Chancel Mbemba, en l’appelant "cousin". Le joueur est en attente de la décision finale du club concernant une possible sanction » nous apprend l’insider sur X.

Joyeux anniversaire « cousin », l’OM ne digère pas

Une décision assez dingue de l’Olympique de Marseille, qui prend sans doute de gros risques en enchaînant les mises à pied car l’entourage des joueurs concernés a la possibilité de se retourner contre le club phocéen en l’attaquant en justice, notamment si les mises à pied ne sont pas justifiées. Dans le cas de Rayan Hassad, il y a forcément de quoi se poser la question car même si le message était un brin provocateur, une mise à pied pour un simple message Instagram semble démesurée. En cette fin de mercato, l'OM entend en tout cas faire parler la discipline à tout prix.