OM : 7 ME pour un latéral, ce n'est pas Lirola

Sur tous les fronts au mercato, l’Olympique de Marseille s’active notamment pour se renforcer au poste de latéral droit.

Et pour cause, les deux joueurs utilisés par Jorge Sampaoli à ce poste la saison dernière ne sont plus au club. Hiroki Sakaï est reparti au Japon tandis que Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, a effectué son retour à la Viola. L’Olympique de Marseille espère conclure rapidement le transfert définitif de l’Espagnol pour moins de 10 ME. Mais ce dossier n’est pas simple et logiquement, Marseille a activé des plans de secours. L’un d’entre eux mène à Valentin Rosier, selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur. L’insider affirme que pour 7 ME, Marseille pourrait rafler la mise et recruter l’ancien latéral droit offensif de Dijon. Selon le spécialiste du football turc, la piste de David Luiz à l’OM est également avancée.

« L’OM est sur le point de finaliser les signatures de Valentin Rosier et de David Luiz. Les deux joueurs veulent signer à Marseille. Le club phocéen est en négociations avec le Sporting pour Valentin Rosier. Les Portugais ont accepté de réduire le prix du joueur de 8,5 ME à 7 ME » a lancé le journaliste sur son compte Twitter. Si la signature de Valentin Rosier venait à se confirmer, il sera ensuite intéressant de savoir si la piste Pol Lirola sera mise aux oubliettes, ou si l’ancien Dijonnais est recruté pour compenser le départ d’Hiroki Sakaï. En ce qui concerne David Luiz, le dossier de l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain ne cesse de prendre de l’épaisseur ces derniers jours. Libre de tout contrat après son expérience à Arsenal, l’expérimenté défenseur brésilien est l’une des priorités de Jorge Sampaoli, qui est actuellement à Rio dans le cadre d’une action humanitaire et qui en a profité pour rencontrer l’ancien taulier de Chelsea.