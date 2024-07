OM ‍: 60 millions d'euros, Arsenal veut ruiner McCourt ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Eddie Nketiah est dans le viseur de l’OM dans ce mercato estival. Le joueur s’est d’ailleurs mis d’accord avec le club phocéen, mais le transfert n’est pas bouclé pour autant. Arsenal demande en effet une grosse somme d’argent pour vendre son attaquant.

L’Olympique de Marseille est déchaîné dans ce mercato estival. Le club de la Canebière espère dégraisser un maximum son effectif dans les prochains jours et plusieurs départs sont d’ailleurs prévus. Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, Azzedine Ounahi sont les dossiers les plus chauds à l’heure actuelle. Des départs qui auront ensuite pour conséquence de permettre à l’OM de débloquer des fonds pour boucler d’autres dossiers. Après Greenwood, Brassier et Koné, Marseille s’attaque à Eddie Nketiah, l’avant-centre d’Arsenal, pour qui l’OM a montré un intérêt il y a plusieurs jours déjà. L’OM a d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur, mais le dossier n’est pas encore bouclé car les Gunners n’ont pas envie de brader leur joueur sous contrat jusqu’en 2027. Le club entraîné par Mikel Arteta demande un gros montant pour libérer Nketiah.

Arsenal demande 60 millions d’euros pour Nketiah

Eddie Nketiah is open to a move away from Arsenal...



Talks continue between Arsenal and Marseille 🗣️ pic.twitter.com/kSfWGum0ju — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 23, 2024

Les Gunners ne font pas les choses à moitié puisque le prix d’achat pour Eddie Nketiah, qui a vu son temps de jeu diminuer la saison dernière malgré la belle 2ème place d’Arsenal en Premier League, est de 60 millions d’euros selon le média HITC. Un montant que n’est pas enclin à payer l’OM. La source précise que malgré la différence entre ce que réclame l’écurie londonienne et ce que souhaite payer l’OM, les négociations ne sont pas rompues et le club phocéen espère boucler cette opération. Les Gunners, de leur côté, ne sont pas pressés puisque d’autres joueurs sont sur le point d’être vendus comme Emile Smith-Rowe ou encore Reiss Nelson. Marseille va incontestablement devoir accélérer son dégraissage pour espérer enregistrer cette signature, mais le dossier va sans doute traîner en longueur. A moins que Pablo Longoria ne trouve la formule magique dans les négociations.