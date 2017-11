OM : 500 supporters de l'OM attendus au Portugal

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Si l'Europa League ne fait guère recette au Vélodrome, les plus chauds supporters de l'Olympique de Marseille ne ratent jamais l'occasion de se déplacer pour soutenir leur équipe préférée. Et même si le match européen est programmé un jeudi soir au Portugal, ce qui ne facilite pas les choses, l'OM pourra compter sur près de 500 fans à Guimaraes. Il est vrai que le club phocéen a pris à sa charge la moitié des frais pour un avion de 189 places, mais ce sont également trois bus qui partiront de Marseille, ainsi que de nombreux particuliers qui feront en voiture le voyage jusqu'au Portugal. Avec une bonne victoire de l'Olympique de Marseille, le retour sera encore plus agréable.